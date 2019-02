BASF will Schwarzheide ausbauen - Woidke hofft auf neue Arbeitsplätze

Der Chemieriese BASF will das Brandenburger Werk in Schwarzheide ausbauen. Das vereinbarte die BASF am Donnerstag mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einem Treffen in Ludwigshafen. "Was wir natürlich am dringendsten brauchen, schaffen wir nur mit Partnern wie der BASF und das sind zusätzliche, neue und nachhaltige dauerhafte Industriearbeitsplätze", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind natürlich daran interessiert, dass wir an diesem Standort mehr Arbeitsplätze bekommen. Ich glaube, die Chancen dafür stehen gut." Er betonte aber zugleich: "Wir sind noch nicht ganz so weit."