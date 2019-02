BASF will sein Pigmentgeschäft verkaufen

Der Chemiekonzern BASF baut sein Geschäft weiter um. "Wir bringen die Veräusserung unseres globalen Pigmentgeschäfts auf den Weg", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller am Dienstag in Ludwigshafen. BASF gehört nach eigenen Angaben zu den Marktführern in dem Geschäft, mit dem das Unternehmen 2018 mit etwa 2600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro erwirtschaftete. Den Verkauf will BASF bis spätestens Ende 2020 abschliessen.