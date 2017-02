BASF will TDI-Anlage wieder hochfahren

Die wegen eines Defekts ruhende TDI-Anlage der BASF soll in einigen Wochen wieder in Betrieb gehen. Allerdings kann die milliardenteure Produktionsstätte voraussichtlich erst 2018 wieder vollständig ausgelastet werden, wie der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte. In der Anlage wird ein wichtiger Stoff zur Herstellung von Polyurethan hergestellt. Dieser Stoff wiederum wird zu einem grossen Teil in der Möbel- und in der Automobilindustrie, etwa für Sitzpolster, eingesetzt.