BASF will trotz Gewinneinbruch Dividende leicht erhöhen

Der weltgrösste Chemiekonzern BASF will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um 10 Cent auf 3,20 Euro je Aktie erhöht werden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mit. Experten hatten damit gerechnet. Der Gewinn nach Steuern und Minderheiten sank 2018 im Jahresvergleich um fast 23 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro.