Basilea erhält 5 Millionen Franken wegen Cresemba-Zulassung in Russland

(ergänzt um Aktienkurs und Analystenkommentare) - Basilea erhält vom Lizenzpartner Pfizer 5 Millionen Franken. Dieser Meilenstein sei durch die Zulassung des Mittels Cresemba in Russland ausgelöst worden, teilte Basilea am Montag mit. An der Börse werden die Neuigkeiten leicht positiv aufgenommen.