Das Pharmaunternehmen Basilea hat Savitha Ram Moorthi per 1. Juni zur Leitern des Qualitätsmanagements ernannt. Als Head zum of Global Quality Management nimmt sie in der erweiterten Geschäftsleitung Einsitz. Moorthi tritt die Nachfolge von Anne Stehlin an, die das Unternehmen verlässt, teilte Basilea am Mittwoch mit.