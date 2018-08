Der Basilea-Partner Hikma Pharmaceuticals hat die erste Zulassung für das Antimykotikum Cresemba in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) erhalten. So sei das Mittel zur Behandlung von Pilzinfektionen nun in Jordanien zugelassen, teilt das Pharmaunternehmen am Montag mit. Hikma ist Basileas Vertriebspartner für Cresemba und das Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) in der MENA-Region.