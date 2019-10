Basilea präsentiert positive präklinische Daten zu Derazantinib und Lisavanbulin

Basilea hat am Dienstag an einer Koneferenz zu Krebsbehandlungen in Boston neue präklinische Daten zu den Medikamentenkandidaten Derazantinib und Lisavanbulin vorgestellt. Beide Kandidaten hätten gute Resultate bei der Erkennung respektive in der Bekämpfung von Tumorzellen gezeigt, teilte das Basler Pharmaunternehmen am Mittwoch mit.