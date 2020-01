Basilea stellt an ASCO-Fachkongress Daten zu Derazantinib bei Magenkrebs vor

Basilea kündigt weitere Daten aus präklinischen Versuchsreihen für seinen Produktkandidaten Derazantinib in der Behandlung von Magenkrebs an. Demnach hat Derazantinib in diesen vorklinischen Modellen eine überzeugende Aktivität gezeigt, wenn der Krebs mit Veränderungen (Aberrationen) der FGFR-Gene verbunden war.