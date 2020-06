Basilea plant den Angaben zufolge, Mitte 2022 an den neuen Firmensitz im GRID umzuziehen. Dieser Schritt folgt auf den erst vergangene Woche gemeldeten Verkauf des derzeitigen Firmensitzes. Am neuen Standort würden dann die Mitarbeitenden, die aktuell an verschiedenen Standorten in Basel arbeiten, an einem Ort zusammengeführt.

hr/uh

(AWP)