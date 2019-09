Batterie-Gemeinschaftsunternehmen von VW und Northvolt steht

Volkswagen hat sein geplantes Gemeinschaftsunternehmen mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt gestartet. Beide Seiten halten jeweils die Hälfte an dem Joint-Venture, ein Teil der von VW zugesagten 900 Millionen Euro sei bereits in die Firma sowie an Northvolt selbst geflossen. Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, steht die 20-Prozent-Beteiligung des Autobauers an dem Stockholmer Unternehmen inzwischen ebenfalls. Die Partner hatten das Projekt im Juni angekündigt.