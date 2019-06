Batteriehersteller Varta bekommt mit Kapitalerhöhung Geld für Kapazitätsausbau

Der Batteriehersteller Varta hat seine angekündigte Kapitalerhöhung zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten wie geplant vor Handelsbeginn am Donnerstag abgeschlossen. Insgesamt wurden rund 2,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 46,70 Euro je Titel mit einem Bruttoerlös von rund 104 Millionen Euro platziert, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Ellwangen mit.