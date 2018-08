Batteriehersteller Varta wächst weiter

(neu: Analystenkommentar und Rekordhoch der Aktie) - Der Batteriehersteller Varta wächst weiterhin kräftig. Im ersten Halbjahr steigerte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis prozentual zweistellig, wie die Varta AG am Dienstag in Ellwangen mitteilte. Auch für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr rechnet Konzernchef Herbert Schein mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung. An der Börse reagierten Anleger begeistert, der Kurs stieg auf ein Rekordhoch.