Bauboom treibt Handwerk in Deutschland zum Jahresauftakt an

Angetrieben vom Bauboom hat das Handwerk zum Jahresbeginn gute Geschäfte gemacht. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk um 6,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zugleich beschäftigten diese Meisterbetriebe in Deutschland Ende März etwas mehr Mitarbeiter als im Vorjahresmonat, hiess es in den vorläufigen Ergebnissen.