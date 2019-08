Bauernverband bestreitet koordinierte Brandrodungen in Brasilien

Nach Berichten über einen "Tag des Feuers" im brasilianischen Bundesstaat Pará hat der örtliche Bauernverband eine koordinierte Brandrodung in der Region abgestritten. "Wenn es so etwas gegeben hat, war es ein Einzelfall. Wir wissen nichts von einer orchestrierten Aktion", sagte der Präsident des Verbands in Novo Progresso, Agamenon da Silva Menezes, am Montag der amtlichen Nachrichtenagentur Agência Brasil. "Niemand will Brände, die ausser Kontrolle geraten könnten. Das schadet allen."