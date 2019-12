Baufahrzeuge blockieren Erdöldepots in Westfrankreich

SUR-SEICHE (awp international) - Die französische Gendarmerie hat Medienberichten zufolge eine Blockade eines Erdöldepots durch Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge in der Bretagne aufgelöst. Mehr als 100 Gendarme seien im Einsatz gewesen, um das Kraftstofflager in Vern-sur-Seiche in der Nähe von Rennes wieder zu öffnen, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Dienstag. In den Städten Brest, Lorient und Mans blockierten Fahrer laut Medienberichten weiterhin Erdöllager.