Baukonzern Vinci mit überraschend viel Gewinn im ersten Halbjahr

Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci sieht sich nach einem starken ersten Halbjahr in der Spur zu seinen Jahreszielen. In den ersten sechs Monaten war das Unternehmen dank florierender Geschäfte in allen Konzernbereichen gewachsen, wie Vinci am Freitag in Rueil Malmaison bei Paris mitteilte.