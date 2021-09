Baumarktgruppe Hornbach präzisiert Jahresprognose - leicht optimistischer

Die für ihre gleichnamige Baumarktkette bekannte Hornbach Holding hat ihre Zielmarke für das laufende Geschäftsjahr weiter präzisiert. So soll das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr im oberen Drittel der Prognose von ein bis fünf Prozent liegen, wie der Konzern am Donnerstag in Bornheim bei Landau mitteilte. Die Entwicklung fiele damit zwar etwas geringer aus als in den Vorkrisenjahren, aber: "Durch die grossen Umsatzsteigerungen im vergangenen Jahr sind wir auf der Leiter fünf Stufen nach oben gekommen. Da kann man dann nicht erwarten, dass man auf dem Niveau dann gleich wieder zwei Stufen nimmt", sagte der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Branchenexperten gingen ihm zufolge für 2021 dagegen von einem Umsatzrückgang von drei bis fünf Prozent aus.