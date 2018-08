Baumarktkonzern Home Depot hebt Prognose an

Die US-Baumarktkette Home Depot hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Gewinn je Aktie dürfte 2018 nun auf 9,42 US-Dollar steigen, teilte Home Depot am Dienstag in Atlanta mit. Das liegt 11 Cent über der alten Prognose. Auch der Umsatz wird dem Unternehmen zufolge mit plus 7 Prozent etwas stärker zulegen als gedacht.