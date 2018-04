Die Gruppe habe die Betriebskosten mit 0,3 Millionen Franken konstant gehalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die flüssigen Mittel beliefen auf 18,2 Millionen Franken, zudem habe die Gruppe Ausleihungen in Höhe von 41,7 Millionen gewährt, heisst es. Die Gruppe wird den Aktionären an der Generalversammlung vom 24. Mai die Ausschüttung einer Dividende von 12 Franken je Aktie vorschlagen.

