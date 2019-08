Baumgartner schreibt im Halbjahr einen Verlust

Dabei gingen die Zinserträge der Baumgartner-Gruppe auf 183'000 zurück nach zuvor 216'000 Franken. Der Zinsertrag ist die Haupteinnahmequelle von Baumgartner. Gleichzeitig erhöhte sich der Betriebsaufwand auf 210'300 Franken von 143'900 Franken.

In der Bilanz nahmen die Ausleihungen per Ende Juni verglichen mit dem Stand zu Jahresbeginn leicht auf 48,9 Millionen Franken ab.

Baumgartner soll demnächst von der Börse genommen werden und vollständig in die Hände der Behr Bircher Cellpack BBC AG übergehen, die bereits über 95 Prozent am Unternehmen hält. Der Angebotspreis beträgt 425 Franken je Aktie und das Angebot wird voraussichtlich am 24. September beginnen.

