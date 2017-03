Baustoffkonzern CRH profitiert von Amerika-Geschäft - Neue Zukäufe in USA

Gute Geschäfte in Amerika und Europa haben dem irischen Baustoffkonzern CRH 2016 einen Gewinnsprung verschafft. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen gut 1,2 Milliarden Euro und damit 72 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Dublin mitteilte. Von den unter US-Präsident Donald Trump angekündigten Infrastruktur-Investitionen erwartet CRH-Chef Albert Manifold erst mittelfristig nennenswerte Auswirkungen auf die Auftragslage. Trump könne die Entwicklung nach oben oder nach unten treiben, "aber wir sind CRH", sagte der Manager. Dennoch kauft das Unternehmen in den USA zu.