Baustoffkonzern Saint Gobain legt im ersten Halbjahr zu und will mehr sparen

Gut laufende Baustoffgeschäfte vor allem in Europa, dem Nahen Osten und Afrika haben den französischen Industriekonzern Saint-Gobain im ersten Halbjahr angetrieben. Gegenwind etwa aus der Autobranche in der Sparte für Spezialanwendungen (High Performance Solutions) konnten ausgeglichen werden. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,3 Prozent auf 21,7 Milliarden Euro, wie der Sika-Rivale am Donnerstag nach Börsenschluss in Courbevoie mitteilte. Der operative Gewinn stieg dank Kostensenkungen deutlicher, und zwar um 8,2 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.