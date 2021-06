Bayer betritt Neuland: Studien mit Gen- und Zelltherapien bei Parkinson starten

Bayer hofft in der Forschung an einem Medikament gegen die Parkinson-Krankheit auf den Durchbruch mit zwei neuartigen Zell- und Gentherapien. Die Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics habe kürzlich in einer offenen klinischen Phase-1-Studie zu seiner Zelltherapie DA01 den weltweit ersten Patienten behandelt, teilte das Pharma- und Agrarchemieunternehmen am Dienstag in Berlin mit. In einem weiteren, noch in einer frühen Phase befindlichen Projekt, rekrutiere und evaluiere derzeit die Bayer-Tochter Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) Patienten für ihr Gentherapie-Programm, hiess es weiter.