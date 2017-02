Bayer erhöht Dividende wie erwartet

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will seine Dividende trotz der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto anheben. Die Ausschüttung für 2016 solle mit 2,70 Euro je Aktie 20 Cent höher ausfallen als ein Jahr zuvor, teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. Das ist die siebte Erhöhung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einer Erhöhung in dieser Höhe gerechnet.