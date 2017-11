Bayer für Verlängerung der Glyphosat-Zulassung auf 15 Jahre

In der Debatte um das umstrittene Unkrautgift Glyphosat hat der Bayer -Konzern sich für eine Verlängerung der Zulassung auf volle 15 Jahre ausgesprochen. "Leider scheint eine Wiederzulassung von lediglich fünf Jahren die einzige Möglichkeit zu sein, den Landwirten in Europa weiterhin Zugang zu diesem wichtigen Herbizid zu ermöglichen", hiess es in einer am Dienstag verbreiteten Stellungnahme des Unternehmens.