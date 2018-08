Bayer sieht sich bei Glyphosat im Recht - Keine Schadensersatz-Rückstellungen

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer gibt sich trotz des Millionenurteils im ersten Glyphosat-Prozess gegen die neue Tochter Monsanto zuversichtlich. Geld für mögliche Schadensersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter soll nach aktuellen Planungen erst einmal nicht beiseite gelegt werden. Rückstellungen seien nur für erwartete Verteidigungskosten geplant, sagte Bayer-Finanzchef Wolfgang Nickl in einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten am Donnerstag. Die Höhe dürfte dann bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am 5. September bekanntgegeben werden.