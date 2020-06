Bayer stellt Zulassungsanträge für Herzmittel Vericiguat - Analysten vorsichtig

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will seinen Hoffnungsträger Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in der Europäischen Union und in Japan auf den Markt bringen. Entsprechende Zulassunganträge seien bei den Behörden eingereicht worden, wie der Dax-Konzern am Freitag in Berlin mitteilte.