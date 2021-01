Bayer und Curvac kooperieren bei Corona-Impfstoff - Aktien steigen

Das Biotech-Unternehmen Curevac und Bayer arbeiten bei der weiteren Entwicklung und Bereitstellung eines Corona-Impfstoffes zusammen. Es sei ein Kooperations- und Servicevertrag mit Curevac unterzeichnet worden, teilte Bayer am Donnerstag in Berlin mit. Im Rahmen dieser Vereinbarung werde Bayer Curevac bei der weiteren Entwicklung und Bereitstellung des Covid-19 Impfstoffkandidaten Cvncov sowie bei lokalen Aktivitäten in ausgewählten Ländern unterstützen, hiess es weiter.