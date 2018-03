Bayer und Partner Loxo bei wichtigem Krebsmedikament auf Kurs

Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer kommt bei der Zulassung eines Hoffnungsträgers bei der Krebsbehandlung voran. Der Kooperationspartner Loxo Oncology habe die Einreichung der Zulassungsunterlagen für Larotrectinib in den USA abgeschlossen, wie Bayer am Montag in Berlin mitteilte. Der Antrag beziehe sich auf die Behandlung von an Krebs erkrankten Kindern und Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren mit bestimmten Genveränderungen.