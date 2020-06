Bayer vor Milliarden-Vergleich mit Glyphosat-Klägern in USA

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat einem Pressebericht zufolge einen milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern in den USA festgezurrt. Es liege eine unterschriftsreife Einigung vor, über die noch der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns beraten und abstimmen müsse, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Kreise der Verhandlungspartner und des Unternehmens. Das solle in den kommenden Tagen erfolgen. Bayer plane noch in dieser Woche, die Einigung zu verkünden, schreibt das Blatt. Bayer wollte auf Anfrage keinen Kommentar zu dem Bericht abgeben.