Bayer wächst 2016 profitabel - Optimistisch für 2017

Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat 2016 von gut laufenden Gesundheitsgeschäften profitiert. Der Umsatz legte dank neuerer Medikamente um 1,5 Prozent auf 46,77 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioveränderungen hätte das Plus 3,5 Prozent betragen.