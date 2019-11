Bayer will mit Xarelto auch Kinder behandeln - Hofft auf längeren Patentschutz

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat nun auch offiziell die Zulassung seines Gerinnungshemmers Xarelto zur Behandlung von Blutgerinnseln bei Kindern in Europa eingereicht. Bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA wurde ein Antrag auf Zulassung von Xarelto (Rivaroxaban) für Kinder mit venösen Thromboembolien (VTE) eingereicht, wie der Dax-Konzern am Montag in Berlin mitteilte. Bayer hatte den Schritt bereits im Juli angekündigt.