Bayerische Landesbank mit Rekordgewinn

Wegen guter Geschäfte mit Privatkunden und Immobilien hat die BayernLB im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren. Die Landesbank kam unterm Strich auf ein Ergebnis von 822 Millionen Euro, rund 21 Prozent mehr als noch im Jahr davor, wie Interimschef Edgar Zoller am Donnerstag in München mitteilte. Vor Steuern lag das Ergebnis bei 869 Millionen Euro. Dazu trug mit mehr als einem Drittel die Konzerntochter DKB bei, über die das Privatkundengeschäft abgewickelt wird. Die Kundenzahl stieg in diesem Segment im vergangenen Jahr erstmals auf mehr als 4 Millionen.