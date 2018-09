Bayernoil-Produktion nach Explosion in Raffinerie halbiert

Durch die Explosion und den Grossbrand in der Bayernoil-Raffinerie im oberbayerischen Vohburg an der Donau ist die Produktion des Unternehmens vorläufig etwa halbiert. "Die Vohburger Raffinerie steht still", sagte Geschäftsführer Michael Raue am Dienstag. Wann dort wieder produziert werden könne, sei nicht absehbar. Am zweiten Standort im niederbayerischen Neustadt an der Donau laufe die Produktion hingehen normal weiter.