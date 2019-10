BBC hält gemäss Zwischenergebnis über 99% an Baumgartner

Die Behr Bircher Cellpack BBC AG hält gemäss dem provisorischen Zwischenergebnis zum öffentlichen Kaufangebot für die Baumgartner-Gruppe über 99 Prozent an Baumgartner. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist seien 2'385 Namenaktien von Baumgartner angedient worden, teilte Baumgartner am Dienstag mit. BBC und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen halten damit 99,06 Prozent.