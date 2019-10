BBC hält gemäss Zwischenergebnis über 99% an Baumgartner

Die Behr Bircher Cellpack BBC AG und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen halten gemäss dem definitiven Zwischenergebnis zum öffentlichen Kaufangebot für die Baumgartner-Gruppe 99,06 Prozent an Baumgartner. Das ist der gleiche Wert, der nach dem provisorischen Ergebnis bereits am Dienstag gemeldet wurde.