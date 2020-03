B.Braun rechnet mit Umsatzwachstum in Corona-Krise

Trotz eines Umsatzrückgangs im Geschäft mit Chirurgieprodukten durch die Coronavirus-Krise rechnet der Medizintechnik-Hersteller B.Braun im laufenden Jahr mit Wachstum. "Wir sehen den Vorteil, dass wir breit aufgestellt sind", sagte Finanzvorstand Annette Beller am Freitag im nordhessischen Melsungen. So führe das Aufschieben von planbaren Operationen durch die Krise zu Einbussen in der OP-Sparte Aesculap. Dafür steige aber der Umsatz in den Bereichen Klinikprodukte und ambulante Patientenversorgung. Eine konkrete Prognose für 2020 nannte Beller nicht.