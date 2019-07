BBVA profitiert von deutlichem Plus beim Zinsüberschuss - Gewinn zieht leicht an

Die spanische Grossbank BBVA hat im zweiten Quartal dank eines starken Zinsergebnisses den schwachen Jahresauftakt hinter sich gelassen. In den Monaten April bis Juni sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr trotz einer leicht erhöhten Vorsorge für Kreditausfälle um knapp drei Prozent auf 1,28 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Konkurrentin der Banco Santander am Mittwoch in Madrid mit. Im ersten Quartal war der Gewinn wegen eines starken Anstiegs von Wertberichtigungen auf Finanzanlagen und der Risikovorsorge im Jahresvergleich noch um zehn Prozent gefallen.