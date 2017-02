Die spanische Grossbank BBVA will ihren Anteil am türkischen Branchenkollegen Garanti aufstocken. Für weitere 9,95 Prozent sollen 859 Millionen Euro bezahlt werden, wie aus einer Mitteilung von BBVA an Aufsichtsbehörden hervorgeht. Damit würde der Anteil der Spanier an der grössten türkischen Bank auf 49,85 Prozent steigen. Verkäufer ist die dem Milliardär Ferit Sahenk gehörende Dogus Group./he/ag