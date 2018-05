Die Aktionäre der Genfer Kantonalbank (BCGE) haben am Mittwoch an der Generalversammlung die Jahresrechnung 2017 genehmigt und der Erhöhung der Dividende um 5,5% auf 2,90 Franken je Aktie zugestimmt. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018 sei positiv und werde von den Indikatoren des ersten Quartals gestützt, teilte die Bank am Mittwochabend mit.