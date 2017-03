BCGE: Gilbert Probst als neuer Verwaltungsratspräsident nominiert

Probst weise eine "exemplarische akademische Laufbahn und eine bemerkenswerte berufliche Erfahrung" vor, heisst es in der Mitteilung. Derzeit ist er Honorarprofessor und Co-Direktor des MBA-Programms der Universität Genf. Zudem hatte er laut den Angaben von 2007 bis 2016 einen Managerposten beim World Economic Forum inne. Mit der Erfahrung als Verwaltungsrat bei mehreren Unternehmen sei er Mitgründer der Stiftung "Swiss Board Management" und des "Swiss Institute of Directors". Derzeit bekleide er kein VR-Mandat mehr in der Privatwirtschaft.

Dem scheidenden VR-Präsidenten Jean-Pierre Roth, der vor seinem Amt bei der BCGE bis 2009 Präsident der Schweizerischen Nationalbank war, spricht der Regierungsrat seinen Dank aus.

tp/

(AWP)