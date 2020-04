BCV-Aktionäre stimmen Dividende und übrigen VR-Anträgen zu

Die Aktionäre der Waadtländer Kantonalbank (BCV) haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie stimmten u.a. der Ausschüttung einer ordentliche Dividende von 36 Franken pro Aktie zu. Somit wird die Gruppe 310 Millionen Franken an die Aktionäre auszahlen, 207 Millionen davon an den Kanton Waadt, wie die BCV mitteilte.