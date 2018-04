Bei Aduno tritt CEO Martin Huldi per sofort zurück

Die Aduno Gruppe erhält einen neuen CEO. Der bisherige Konzernchef Martin Huldi tritt per sofort zurück, wie das Institut am Mittwoch mitteilt. Der Abgang erfolge auf persönlichen Wunsch und stehe in keinem Zusammenhang mit dem laufenden Strafverfahren der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, wird betont.