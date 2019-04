Bei Alpiq stellt EDF neuen Verwaltungsrat

Gérardin habe den Verwaltungsrat informiert, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl stelle, teilte der Stromversorger am Dienstag mit. Von Seiten Electricité de France (EDF) werde Xavier Lafontaine der Generalversammlung am 14. Mai 2019 in Olten zur Wahl vorgeschlagen.

Lafontaine ist laut Mitteilung Diplomingenieur und hatte seit dem Jahr 2000 verschiedene Führungsfunktionen innerhalb der französischen Elektrizitätsgesellschaft inne. Seit 2018 sei er Leiter Marktwirtschaft innerhalb der Strategieabteilung.

EDF ist über die in Martigny ansässige Tochtergesellschaft EDF Alpes Investissements mit 25 Prozent an der Alpiq Holding beteiligt. Im Sommer 2018 war kommuniziert worden, dass EDF den bestehenden Konsortialvertrag, der 2005 zwischen den Gründungsaktionären von Alpiq geschlossen wurde, gekündigt hat. Bis zum Ablauf im Jahr 2020 behält die Vereinbarung ihre Gültigkeit.

ys/ra

(AWP)