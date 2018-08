Ein weiterer Dämpfer für den zuletzt beim Absatz so erfolgsverwöhnten Autobauer Daimler: Im Juli fiel die Zahl der verkauften Autos der Stammmarke Mercedes-Benz um fast 8 Prozent auf 167 518 Stück, wie der Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Damit ging der Absatz deutlich stärker zurück als noch im Juni.