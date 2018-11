Bei der TKB wird Thomas Koller CEO ad interim - CEO Huber wird Raiffeisen-Chef

Bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der aktuelle Konzernchef Heinz Huber verlässt das Institut und wird neuer Chef von Raiffeisen Schweiz. Den Vorsitz der TKB-Geschäftsleitung übernimmt per sofort interimistisch Hubers Stellvertreter Thomas Koller. Der Bankrat habe den Nachfolgeprozess eingeleitet, teilte die Bank am Dienstag mit.