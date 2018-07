Bei Nestlé hält Investor Third Point Druck hoch - Forderungen nach Umbau

Weiter schlägt Third Point die Aufteilung von Nestlé in die drei Sparten "beverages, nutrition und grocery" vor, mit der Begründung, so könnte die Bürokratie bei Nestlé verringert werden.

Third Point hatte sich vor gut einem Jahr an Nestlé beteiligt und hält etwas mehr als 1 Prozent an dem Konzern. Seither macht der Investor Druck auf das Management unter dem neuen Firmenchef Mark Schneider. Die Firma hat unter Schneiders Führung bereits ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 20 Milliarden Franken angekündigt.

cf/tp

(AWP)