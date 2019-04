Bei NordLB-Umbau fallen 2250 Stellen weg

Nach der Vorlage des neuen Geschäftsmodells für die Norddeutsche Landesbank (NordLB) bei der Bankenaufsicht zeichnet sich ein grösserer Stellenabbau bei dem angeschlagenen Institut ab. Von den bisher 5500 Stellen der Bank werde das Personal auf 3250 reduziert, sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers am Mittwoch in Hannover. Davon würden 1250 bereits über das bankeigene Sparprogramm abgebaut. "Das wird eine Managementaufgabe sein, die in den Aufsichtsräten zu besprechen sein wird", sagte der CDU-Politiker, der auch Aufsichtsratschef der NordLB ist.