Bei Novartis-Gentherapie Zolgensma gab es laut FDA eine Datenmanipulation

Dabei geht es um die Genauigkeit bestimmter Daten aus Produkttests an Tieren, die im Rahmen des biologischen Zulassungsantrages (Biologics license application, BLA) von Avexis eingereicht und von der FDA überprüft worden seien. Die FDA prüfe diese Situation nun sorgfältig. Sie gibt sich in der Mitteilung aber weiterhin "zuversichtlich, dass Zolgensma auf dem Markt bleiben wird".

Laut FDA wurde Avexis auf die Datenmanipulation aufmerksam, bevor die FDA das Produkt am 24. Mai zugelassen hat. Die Novartis-Tochter habe die FDA aber erst nach der Genehmigung des Produkts informiert. Man werde deshalb gegebenenfalls Massnahmen ergreifen, die zivil- oder strafrechtliche Sanktionen umfassen könnten.

Bei Zolgensma handelt es sich um die erste Genersatztherapie, die zur Behandlung der meist tödlich verlaufenden Erbkrankheit SMA in den USA zugelassen ist. SMA (spinale muskuläre Athropie) ist eine seltene genetische neuromuskuläre Erkrankung. Sie betrifft den Teil des Nervensystems, der die willkürliche Muskelbewegung kontrolliert. Bei der schlimmsten Form, dem sogenannten Typ 1, entwickeln Säuglinge praktisch keine Muskelkraft und erreichen meist das zweite Lebensjahr nicht. Die Therapie ist mit einem Preis von 2,125 Millionen US-Dollar die teuerste zugelassene Therapie.

Nur kleiner Teil der Daten manipuliert

Von der grossen Menge der überprüften Informationen beschränkten sich die Bedenken der FDA derzeit offenbar aber nur auf einen kleinen Teil der im Zulassungsantrag enthaltenen Daten. Die gesamten Daten würden denn auch nichts an der positiven Bewertung der Informationen aus den im Rahmen des Entwicklungsprogramms durchgeführten klinischen Studien am Menschen durch die FDA ändern, heisst es. Die Gesamtheit der Beweise für die Wirksamkeit des Produkts und sein Sicherheitsprofil liefern laut FDA "weiterhin überzeugende Beweise für ein insgesamt günstiges Nutzen-Risiko-Profil".

Die an der New York Stock Exchange gehandelten Novartis-ADR büssten nach Bekanntwerden der Manipulation stark an Terrain ein und notierten zuletzt (20.15 Uhr MESZ) 4,2 Prozent tiefer bei 86,90 USD. Gegenüber dem Schlusskurs der Novartis-Aktie am Dienstag an der Schweizer Börse SIX entspricht dies einem Minus ebenfalls in dieser Grössenordnung.

